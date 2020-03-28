​СМИ: на юге Нигерии прогремел сильный взрыв

До сотни домов и секция скоростной автострады разрушены в результате сильного взрыва, прогремевшего сегодня в штате Ондо на юге Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская газета Daily Post.

Как заявил комиссар полиции Унди Ади, причиной ЧП стал пожар в грузовом автомобиле, который перевозил взрывчатку на один из карьеров. "Грузовик был остановлен на полицейском посту на развязке возле аэропорта, так как из-под машины валил дым и вырывались языки пламени, - сказал он. - Как только водитель вышел из грузовика, чтобы выяснить причину возгорания, раздался мощный взрыв".

Инцидент произошел сразу после полуночи в северной части города Акуре - административного центра штата Ондо. Среди полностью разрушенных зданий - школа-интернат, церковь и АЗС. Нарушено движение по автостраде Ово - Акуре.

В больницу доставлены пострадавшие, в том числе верующие, которые были внутри рухнувшего храма. Также госпитализированы три охранника школы-интерната, которая в момент ЧП была закрыта в связи с пандемией коронавируса.