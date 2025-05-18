СМИ: На юге Газы обнаружили тело лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара

Тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара обнаружено в одном из тоннелей на юге сектора Газа.

Тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара обнаружено в одном из тоннелей на юге сектора Газа.

Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, тела брата экс-главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара и еще 10 боевиков были найдены в тоннеле под городом Хан-Юнис.

Движение ХАМАС данную информацию пока не комментировало.

Напомним, что 13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший военное крыло ХАМАС - группировку "Бригады Иззэддина аль-Кассама".