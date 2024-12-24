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СМИ: На юге Афганистана совершено нападение на сотрудника консульства Индии

СМИ: На юге Афганистана совершено нападение на сотрудника консульства Индии Неизвестные лица совершили нападение на сотрудника консульства Индии в городе Джелалабад (административный центр провинции Нангархар) на востоке Афганистана.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 23:24
СМИ: На юге Афганистана совершено нападение на сотрудника консульства Индии

Неизвестные лица совершили нападение на сотрудника консульства Индии в городе Джелалабад (административный центр провинции Нангархар) на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря полиции Нангархара.

По его сведениям, подвергшийся нападению мужчина - афганец, в индийском консульстве он работает переводчиком. Информация о его состоянии уточняется.

Местные власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник, информировал о том, что в Джелалабаде неизвестные подорвали автомобиль, принадлежащий индийскому консульству. По утверждению телеканала, в результате инцидента один человек погиб, еще несколько пострадали. Данные о погибшем не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Əfqanıstanda Hindistan konsulluğunun əməkdaşı hücuma məruz qalıb

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