СМИ: На юге Афганистана совершено нападение на сотрудника консульства Индии

Неизвестные лица совершили нападение на сотрудника консульства Индии в городе Джелалабад (административный центр провинции Нангархар) на востоке Афганистана.

Неизвестные лица совершили нападение на сотрудника консульства Индии в городе Джелалабад (административный центр провинции Нангархар) на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря полиции Нангархара.

По его сведениям, подвергшийся нападению мужчина - афганец, в индийском консульстве он работает переводчиком. Информация о его состоянии уточняется.

Местные власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник, информировал о том, что в Джелалабаде неизвестные подорвали автомобиль, принадлежащий индийскому консульству. По утверждению телеканала, в результате инцидента один человек погиб, еще несколько пострадали. Данные о погибшем не приводятся.