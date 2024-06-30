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СМИ: На востоке ДР Конго повстанцы из М23 захватили два города

СМИ: На востоке ДР Конго повстанцы из М23 захватили два города Отряды повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в ходе продолжающегося в провинции Северное Киву наступления захватили два города - Кирумба и Кайна.
Другие страны
30 июня 2024 г. 23:22
СМИ: На востоке ДР Конго повстанцы из М23 захватили два города

Отряды повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в ходе продолжающегося в провинции Северное Киву наступления захватили два города - Кирумба и Кайна.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал L'actualitе.

Город Кирумба, который является административным центром округа Люберо на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), был взят без боя после того, как правительственные силы покинули его из-за разногласий с местными жителями, отмечает электронное издание. Повстанцам удалось взять в Кирумбе под свой контроль важный объект - армейский лагерь Касандо и захватить там значительное количество боеприпасов. Население Кирумбы достигает 100 тыс. человек, Кайны - 40 тыс.

29 июня повстанцы из М23 захватили в провинции Северное Киву стратегически важный город Каньябайонга с населением около 60 тыс. человек. Тем самым они вышли на автомобильную дорогу, ведущую в один из крупнейших городов провинции - Бутембо.

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