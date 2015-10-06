СМИ: На востоке Афганистана в боях с ИГ погибли 25 военнослужащих

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 военнослужащих погибли в столкновениях с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории провинции Нангархар на востоке Афганистана, имеется информация о нескольких десятках уничтоженных экстремистов.

Как передает Report, об этом сообщили пакистанские СМИ со ссылкой на представителя афганского военного командования.

Бои с радикалами из ИГ велись силами безопасности в Нангархаре всю минувшую неделю.