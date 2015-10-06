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    СМИ: На востоке Афганистана в боях с ИГ погибли 25 военнослужащих

    Бои с радикалами в провинции Нангархар шли всю минувшую неделю

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 военнослужащих погибли в столкновениях с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории провинции Нангархар на востоке Афганистана, имеется информация о нескольких десятках уничтоженных экстремистов.

    Как передает Report, об этом сообщили пакистанские СМИ со ссылкой на представителя афганского военного командования.

    Бои с радикалами из ИГ велись силами безопасности в Нангархаре всю минувшую неделю.

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