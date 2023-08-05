На вокзале Марселя из-за забастовки мусорщиков образовались завалы с отходами

Мусорщики на центральном вокзале Марселя Сен-Шарль продлили забастовку, начатую во вторник, до конца выходных.

Мусорщики на центральном вокзале Марселя Сен-Шарль продлили забастовку, начатую во вторник, до конца выходных.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно репортажу телеканала, на месте небольших урн на платформах образовались завалы мусора. Пластиковые бутылки, обертки от еды и стаканы из фастфуда также лежат на лестницах и по углам просторных помещений вокзала.

"Я поражен тем, как тут все урны переполнены, мы такого не ожидали", - поделился прибывший провести отпуск в Марселе пассажир из Парижа. "Тут крысы бегают, горы мусора, невозможно. Приедут иностранцы в город, увидят, что Марсель - грязный город", - сказал местный житель по имени Каис, согласившийся прокомментировать ситуацию.

Национальный секретарь профсоюза CAT Камель Джеффель заявил телеканалу, что причиной стали разногласия по вопросу роста зарплат и улучшения условий труда. Это уже третья с начала года забастовка работников компании Lazer proprete, обслуживающей этот вокзал. Предыдущая завершилась 23 июня, тогда стороны выражали готовность прийти к компромиссу. Однако в этот раз особое внимание СМИ к акции связано с тем, что на август традиционно приходится пик туристической активности, многие только начинают разъезжаться в отпуска.