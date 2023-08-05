О нас

На вокзале Марселя из-за забастовки мусорщиков образовались завалы с отходами

На вокзале Марселя из-за забастовки мусорщиков образовались завалы с отходами Мусорщики на центральном вокзале Марселя Сен-Шарль продлили забастовку, начатую во вторник, до конца выходных.
Другие страны
5 августа 2023 г. 15:15
На вокзале Марселя из-за забастовки мусорщиков образовались завалы с отходами

Мусорщики на центральном вокзале Марселя Сен-Шарль продлили забастовку, начатую во вторник, до конца выходных.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно репортажу телеканала, на месте небольших урн на платформах образовались завалы мусора. Пластиковые бутылки, обертки от еды и стаканы из фастфуда также лежат на лестницах и по углам просторных помещений вокзала.

"Я поражен тем, как тут все урны переполнены, мы такого не ожидали", - поделился прибывший провести отпуск в Марселе пассажир из Парижа. "Тут крысы бегают, горы мусора, невозможно. Приедут иностранцы в город, увидят, что Марсель - грязный город", - сказал местный житель по имени Каис, согласившийся прокомментировать ситуацию.

Национальный секретарь профсоюза CAT Камель Джеффель заявил телеканалу, что причиной стали разногласия по вопросу роста зарплат и улучшения условий труда. Это уже третья с начала года забастовка работников компании Lazer proprete, обслуживающей этот вокзал. Предыдущая завершилась 23 июня, тогда стороны выражали готовность прийти к компромиссу. Однако в этот раз особое внимание СМИ к акции связано с тем, что на август традиционно приходится пик туристической активности, многие только начинают разъезжаться в отпуска.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В китайском Баодине в результате наводнений погибли 10 жителей
В китайском Баодине в результате наводнений погибли 10 жителей
5 августа 2023 г. 15:01
В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
5 августа 2023 г. 14:54
В Швеции намерены уделить особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами
В Швеции намерены уделить особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами
5 августа 2023 г. 14:46
Франция отказалась выводить свои войска из Нигера
Франция отказалась выводить свои войска из Нигера
5 августа 2023 г. 14:43
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
5 августа 2023 г. 14:31
Из Турции депортируют иностранцев в связи с незаконной коммерческой деятельностью
Из Турции депортируют иностранцев в связи с незаконной коммерческой деятельностью
5 августа 2023 г. 14:18
Политики Нигерии призвали президента не применять военную силу
Политики Нигерии призвали президента не применять военную силу
5 августа 2023 г. 14:09
В результате подземного толчка в шахте на юге Польши погиб один горняк
В результате подземного толчка в шахте на юге Польши погиб один горняк
5 августа 2023 г. 13:52
В Париже перенесли соревнования по плаванию в Сене
В Париже перенесли соревнования по плаванию в Сене
5 августа 2023 г. 13:45
Глава МИД Франции встретилась в Париже с премьером и послом Нигера
Глава МИД Франции встретилась в Париже с премьером и послом Нигера
5 августа 2023 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi