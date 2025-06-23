СМИ: На военной базе США в Сирии объявили тревогу

Крупная военная база США в Касраке на северо-востоке Сирии приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему вооруженных формирований.

Крупная военная база США в Касраке на северо-востоке Сирии приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему вооруженных формирований.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, на базе объявлена тревога и американские военные подготовили средства противовоздушной обороны для отражения возможной атаки.

Источник в сирийской службе безопасности указал Syria TV, что в Касраке сосредоточена основная часть американских сил, которые остаются в северо-восточной провинции Хасеке.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что в первой половине дня этот военный объект США подвергся обстрелу из минометов. В воздух было поднято несколько американских вертолетов, военнослужащие США прочесали прилегающие к базе районы.