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СМИ: На военной базе США в Сирии объявили тревогу

СМИ: На военной базе США в Сирии объявили тревогу Крупная военная база США в Касраке на северо-востоке Сирии приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему вооруженных формирований.
Другие страны
23 июня 2025 г. 22:53
СМИ: На военной базе США в Сирии объявили тревогу

Крупная военная база США в Касраке на северо-востоке Сирии приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему вооруженных формирований.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, на базе объявлена тревога и американские военные подготовили средства противовоздушной обороны для отражения возможной атаки.

Источник в сирийской службе безопасности указал Syria TV, что в Касраке сосредоточена основная часть американских сил, которые остаются в северо-восточной провинции Хасеке.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что в первой половине дня этот военный объект США подвергся обстрелу из минометов. В воздух было поднято несколько американских вертолетов, военнослужащие США прочесали прилегающие к базе районы.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ-nin Suriyadakı hərbi bazası yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

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