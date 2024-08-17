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СМИ: На Великой Китайской стене используют дроны для быстрой доставки

СМИ: На Великой Китайской стене используют дроны для быстрой доставки Беспилотные летательные аппараты используются на Великой Китайской стене для экстренной помощи и срочной доставки небольших товаров.
Другие страны
17 августа 2024 г. 14:34
СМИ: На Великой Китайской стене используют дроны для быстрой доставки

Беспилотные летательные аппараты используются на Великой Китайской стене для экстренной помощи и срочной доставки небольших товаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

Чтобы привлечь внимание туристов к живописным местам и расширить возможности оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, компания Meituan drones открыла первый в Пекине маршрут беспилотных летательных аппаратов в районе Яньцин участка Бадалин Великой Китайской стены, уточняет издание.

Беспилотная служба обеспечивает доставку экскурсантам прохладительных напитков и проведение в случае необходимости спасательных работ, передает газета.

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Версия на английском языке Beijing launches drone food delivery service on Great Wall

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