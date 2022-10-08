СМИ: На территории ЦАР к концу 2022 года не останется войск Франции

Последнее из находящихся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) подразделений Вооруженных сил Франции численностью в 130 военнослужащих будет выведено к концу текущего года.

Последнее из находящихся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) подразделений Вооруженных сил Франции численностью в 130 военнослужащих будет выведено к концу текущего года.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные источники.

Окончательный вывод французских военнослужащих из ЦАР начнется, по словам собеседника AFP, в ближайшие недели и завершится к середине декабря. Основной контингент сил Франции развернут сейчас на территории аэропорта столицы ЦАР Банги. Он оказывает, в том числе помощь подразделениям и персоналу Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), а также учебной миссии Европейского союза.

Решение о приостановке прямой военной помощи ЦАР было принято руководством Франции летом 2021 года, отмечает агентство.