​СМИ: на Шри-Ланке продлили режим комендантского часа

Власти Шри-Ланки продлили режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после серии терактов 21 апреля.

Об этом сообщил в субботу со ссылкой новостной портал Ada Derana, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Комендантский час будет действовать с 22:00 27 апреля до 04:00 28 апреля. В городах Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай на востоке страны действие комендантского часа будет отменено особым распоряжением.

Первый комендантский час на Шри-Ланке был введен 21 апреля.

С этого момента власти острова ежедневно его продлевают.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.