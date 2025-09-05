Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек

    Другие страны
    05 сентября, 2025
    08:53
    СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек

    Автобус упал в пропасть в южной части Шри-Ланки, погибли по меньшей мере 15 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Adaderana.

    Трагедия произошла на главной дороге из города Элла в четверг вечером. Автобус съехал с шоссе и упал с обрыва на глубину около 150 метров.

    По данным полиции, в автобусе находилось 30 пассажиров, включая водителя. Среди погибших - члены городского совета курортного города Тангалле, которые возвращались из поездки по острову.

    Причины случившегося выясняются. 

