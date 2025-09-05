СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 08:53
Автобус упал в пропасть в южной части Шри-Ланки, погибли по меньшей мере 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщил портал Adaderana.
Трагедия произошла на главной дороге из города Элла в четверг вечером. Автобус съехал с шоссе и упал с обрыва на глубину около 150 метров.
По данным полиции, в автобусе находилось 30 пассажиров, включая водителя. Среди погибших - члены городского совета курортного города Тангалле, которые возвращались из поездки по острову.
Причины случившегося выясняются.
Последние новости
09:26
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:25
Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и ПутинаДругие страны
09:21
Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздникаДругие страны
09:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025)Финансы
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)Финансы
09:13
В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшиеПроисшествия
08:53
СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человекДругие страны
08:42
Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной АмерикеФутбол
08:30