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СМИ: На северо-востоке Индии при взрыве погиб один человек

СМИ: На северо-востоке Индии при взрыве погиб один человек По крайней мере один человек погиб, второй получил тяжелые ранения при взрыве на территории университета в городе Импхал - столице штата Манипур на северо-востоке Индии.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 08:15
СМИ: На северо-востоке Индии при взрыве погиб один человек

По крайней мере один человек погиб, второй получил тяжелые ранения при взрыве на территории университета в городе Импхал - столице штата Манипур на северо-востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, в университете сработало самодельное взрывное устройство.

По данным телеканала, в результате взрыва пострадали два человека. Один из них умер от полученных ранений в больнице, второй находится в критическом состоянии. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Напомним, что обострение напряженности в штате началось в мае 2023 года после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает некоторые привилегии, в том числе при устройстве на работу в государственные учреждения и при поступлении в высшие учебные заведения.

Требование мейтей вызвало возмущение племени куки, которое составляет 56% населения штата. В начале мая 2023 года организации куки провели марш протеста. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения экстремистски настроенных элементов двух племен.

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