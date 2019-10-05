СМИ: На севере Сирии произошло три взрыва

По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате трех взрывов на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, взрывы прогремели в трех населенных пунктах - Джераблусе, Чобанбее и Каббасине. В настоящее время эти территории находятся под контролем бойцов так называемой Сирийской свободной армии.

Как отмечает агентство, местные власти полагают, что за атаками стоят курдские "Силы народной самообороны", которые Анкара считает сирийским ответвлением "Рабочей партии Курдистана" (признана Турцией террористической организацией).