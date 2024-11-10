СМИ: На севере Израиля три человека пострадали при обстреле из Ливана

Три человека были доставлены в медицинский центр города Нагария с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате последнего ракетного обстрела севера Израиля из Ливана.

Три человека были доставлены в медицинский центр города Нагария с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате последнего ракетного обстрела севера Израиля из Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, пострадавшие - фермеры, которые в момент атаки занимались сбором авокадо на плантации в районе Западной Галилеи.

Ранее армейская пресс-служба заявила об очередном обстреле севера Израиля из Ливана, в ходе которого по Западной Галилее было выпущено 10 ракет.