О нас

СМИ: На севере Израиля три человека пострадали при обстреле из Ливана

СМИ: На севере Израиля три человека пострадали при обстреле из Ливана Три человека были доставлены в медицинский центр города Нагария с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате последнего ракетного обстрела севера Израиля из Ливана.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 15:26
СМИ: На севере Израиля три человека пострадали при обстреле из Ливана

Три человека были доставлены в медицинский центр города Нагария с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате последнего ракетного обстрела севера Израиля из Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, пострадавшие - фермеры, которые в момент атаки занимались сбором авокадо на плантации в районе Западной Галилеи.

Ранее армейская пресс-служба заявила об очередном обстреле севера Израиля из Ливана, в ходе которого по Западной Галилее было выпущено 10 ракет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi