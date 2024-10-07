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СМИ: На севере Израиля из-за обстрела со стороны Ливана пострадали 10 человек

СМИ: На севере Израиля из-за обстрела со стороны Ливана пострадали 10 человек В общей сложности 10 человек пострадали на севере Израиля в результате обстрела со стороны Ливана.
Другие страны
7 октября 2024 г. 04:21
СМИ: На севере Израиля из-за обстрела со стороны Ливана пострадали 10 человек

В общей сложности 10 человек пострадали на севере Израиля в результате обстрела со стороны Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, один человек был тяжело ранен осколками в городе Тверия на берегу озера Кинерет, он госпитализирован.

Кроме того, несколько человек пострадали при обстреле Хайфы - крупнейшего города на севере страны. Ранее служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") сообщала, что один из пострадавших там - 13-летний подросток, получивший осколочное ранение головы, он находится в состоянии средней тяжести. Другой раненый - 22-летний молодой человек с травмой головы, он пострадал из-за того, что взрывная волна выбила окно. Оба были госпитализированы.

Как уточняет Ynet, ранения средней степени тяжести также получил 73-летний мужчина, легкие ранения получили три человека, двое травмировались, пока бежали в убежища, еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

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