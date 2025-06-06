СМИ: На севере Германии при наезде автомобиля пострадали пять человек

Как минимум пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на рыночной площади в городе Фридрихштадт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

Как минимум пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на рыночной площади в городе Фридрихштадт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTL.

По его информации, водитель в возрасте около 70 лет не справился с управлением. В результате инцидента пострадали пять человек, одна женщина получила перелом бедренной кости. Никто из пострадавших не находится в критическом состоянии.

Пока неясно, почему водитель потерял контроль над автомобилем. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы со здоровьем. Полиция называет это "несчастным случаем".