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СМИ: На севере Германии при наезде автомобиля пострадали пять человек

СМИ: На севере Германии при наезде автомобиля пострадали пять человек Как минимум пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на рыночной площади в городе Фридрихштадт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.
Другие страны
6 июня 2025 г. 20:20
СМИ: На севере Германии при наезде автомобиля пострадали пять человек

Как минимум пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на рыночной площади в городе Фридрихштадт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTL.

По его информации, водитель в возрасте около 70 лет не справился с управлением. В результате инцидента пострадали пять человек, одна женщина получила перелом бедренной кости. Никто из пострадавших не находится в критическом состоянии.

Пока неясно, почему водитель потерял контроль над автомобилем. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы со здоровьем. Полиция называет это "несчастным случаем".

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