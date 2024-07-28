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СМИ: На севере Бенина боевики убили семерых военных и пятерых лесников

СМИ: На севере Бенина боевики убили семерых военных и пятерых лесников Вооруженные боевики убили семь военнослужащих и пять лесников на территории заповедника W на севере Бенина.
Другие страны
28 июля 2024 г. 02:28
СМИ: На севере Бенина боевики убили семерых военных и пятерых лесников

Вооруженные боевики убили семь военнослужащих и пять лесников на территории заповедника W на севере Бенина.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Ответственность за нападение еще не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок, действующих в регионе Сахели.

В начале июня боевики убили семь военнослужащих в национальном парке "Пенджари" (на северо-западе Бенина).

Северные районы Бенина в последние годы стали подвергаться регулярным вооруженным нападениям террористов группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Benində yaraqlılar yeddi hərbçi və beş meşəbəyini öldürüblər

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