СМИ: На севере Бенина боевики убили семерых военных и пятерых лесников

Вооруженные боевики убили семь военнослужащих и пять лесников на территории заповедника W на севере Бенина.

Вооруженные боевики убили семь военнослужащих и пять лесников на территории заповедника W на севере Бенина.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Ответственность за нападение еще не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок, действующих в регионе Сахели.

В начале июня боевики убили семь военнослужащих в национальном парке "Пенджари" (на северо-западе Бенина).

Северные районы Бенина в последние годы стали подвергаться регулярным вооруженным нападениям террористов группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".