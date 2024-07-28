СМИ: На севере Бенина боевики убили семерых военных и пятерых лесников

Вооруженные боевики убили семь военнослужащих и пять лесников на территории заповедника W на севере Бенина.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.
Ответственность за нападение еще не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок, действующих в регионе Сахели.
В начале июня боевики убили семь военнослужащих в национальном парке "Пенджари" (на северо-западе Бенина).
Северные районы Бенина в последние годы стали подвергаться регулярным вооруженным нападениям террористов группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".