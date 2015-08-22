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    ​СМИ: На саудовско-йеменской границе разбился вертолет

    В результате ЧП погибли два пилота

    Баку. 22 августа.REPORT.AZ/ Военный вертолет "Апач", принадлежавший региональной коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая ведет боевые действия против мятежников в Йемене, разбился на саудовско-йеменской границе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате ЧП погибли два пилота.

    Коалиция начала расследование причин инцидента. В свою очередь мятежники утверждают, что они сбили вертолет.

    С началом операции "Буря решимости", проводимой региональной коалицией против мятежников в Йемене, приграничные районы стали одним из очагов столкновений. Информация о гибели мирных жителей и о потерях с обеих сторон регулярно поступает из этого региона.

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