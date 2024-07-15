СМИ: На разбор обломков зданий в Газе потребуется не менее 15 лет

Потребуется как минимум 15 лет для того, чтобы разобрать завалы и вывезти обломки всех зданий, разрушенных при бомбардировках израильскими силами городов и населенных пунктов палестинского сектора Газа, и 20 лет для их восстановления.

Потребуется как минимум 15 лет для того, чтобы разобрать завалы и вывезти обломки всех зданий, разрушенных при бомбардировках израильскими силами городов и населенных пунктов палестинского сектора Газа, и 20 лет для их восстановления.

Как передает Report, об этом говорится в экспертном заключении опубликованном телеканалом "Аль-Кахира аль-Ихбария".

В нем указывается, что в настоящее время территория анклава покрыта обломками железобетонных строений, общий вес которых составляет около 40 млн тонн. В общей сложности, как отмечается в докладе, в секторе на сегодняшний день бомбардировками разрушено почти 173,3 тыс. зданий различного назначения, что превышает половину всех строений, имевшихся в Газе. На выполнение работ по очистке сектора от руин необходимо будет затратить, по подсчетам экономистов, по меньшей мере 600 млн долларов.

Эксперты также пришли к выводу, что восстановление разрушений в ходе военной операции израильских сил займет около 20 лет. По предварительным подсчетам, затраты на реконструкцию сектора превысят 40 млрд долларов.