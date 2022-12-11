О нас

СМИ: На пляже Флориды обнаружили останки корабля 19 века

СМИ: На пляже Флориды обнаружили останки корабля 19 века Ураганы, обрушившиеся на Флориду, принесли к одному из пляжей останки старого корабля.
Другие страны
11 декабря 2022 г. 08:35
СМИ: На пляже Флориды обнаружили останки корабля 19 века

Ураганы, обрушившиеся на Флориду, принесли к одному из пляжей останки старого корабля.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В прошлом месяце на пляже города Дейтона-Бич во Флориде жители обнаружили «странный объект» из дерева и металла длиной около 24 м.

После этого появились теории происхождения конструкции. Некоторые полагали, что это остатки установленной несколько десятилетий назад трибуны для гонок, а кто-то допускал, что это обломки старого пирса.

Исследователи изучили объект и пришли к выводу, что это часть от торгового судна 19 века. Кроме того, в результате раскопок были обнаружены еще и болты, гвозди и крепежные изделия от этого корабля.

Ученые взяли 22 образца древесины на изучение, чтобы попытаться узнать больше об этой находке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Floridada 19-cu əsrə aid gəmi qalıqları tapılıb

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi