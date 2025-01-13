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СМИ: На переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа достигнут прорыв

СМИ: На переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа достигнут прорыв Прорыв достигнут на переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа, проект соглашения о прекращении огня и обмене пленными направлен Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС.
Другие страны
13 января 2025 г. 13:12
СМИ: На переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа достигнут прорыв

Прорыв достигнут на переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа, проект соглашения о прекращении огня и обмене пленными направлен Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Прорыв был достигнут в Дохе после полуночи после переговоров между главами разведки Израиля, спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку (Стивом Уиткоффом) и премьер-министром Катара", - сказал он.

Катар, выступающий посредником в переговорах, уже передал Израилю и ХАМАС "окончательный" проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Израильская делегация находится в Дохе с воскресенья.

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Версия на английском языке Media: Breakthrough achieved in Gaza settlement talks in Doha
Версия на азербайджанском языке Qəzzada vəziyyətin nizamlanması üzrə Doha danışıqlarında irəliləyiş əldə edilib

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