СМИ: На переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа достигнут прорыв

Прорыв достигнут на переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа, проект соглашения о прекращении огня и обмене пленными направлен Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Прорыв достигнут на переговорах в Дохе по урегулированию в секторе Газа, проект соглашения о прекращении огня и обмене пленными направлен Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Прорыв был достигнут в Дохе после полуночи после переговоров между главами разведки Израиля, спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку (Стивом Уиткоффом) и премьер-министром Катара", - сказал он.

Катар, выступающий посредником в переговорах, уже передал Израилю и ХАМАС "окончательный" проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Израильская делегация находится в Дохе с воскресенья.