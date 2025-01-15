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СМИ: На переговорах по сделке по Газе достигнут прорыв

СМИ: На переговорах по сделке по Газе достигнут прорыв Прорыв достигнут на переговорах в Дохе по соглашению об освобождении удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.
Другие страны
15 января 2025 г. 17:45
СМИ: На переговорах по сделке по Газе достигнут прорыв

Прорыв достигнут на переговорах в Дохе по соглашению об освобождении удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал N12 со слов двух высокопоставленных израильских чиновников.

Отмечается, что стороны работают над урегулированием последних разногласий.

По его данным, соглашение может быть подписано сторонами уже 15 января, в таком случае о нем будет объявлено в четверг. Телеканал утверждает, что освобождение первых заложников из сектора Газа может состояться уже 19 января.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qəzza üzrə razılaşmalarla bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə edilib

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