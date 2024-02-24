СМИ: Достигнуто соглашения по обновленным условиям обмена заложников в Газе

Соглашение об обновленных условиях обмена заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, достигнуто на многосторонних консультациях, которые проходят в Париже.

Соглашение об обновленных условиях обмена заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, достигнуто на многосторонних консультациях, которые проходят в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, на парижских переговорах "достигнуто соглашение об обновленных рамках сделки по обмену [заложников на заключенных палестинцев]".

Отмечается, что в ходе консультаций "был достигнут прогресс, который позволит перейти к обсуждению деталей сделки [по обмену]".