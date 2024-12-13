СМИ: На переговорах главы "Моссада" в Дохе по заложникам достигнут прогресс

Прогресс по вопросу освобождении заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, был достигнут во время переговоров в Дохе с участием руководителя израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа.

Прогресс по вопросу освобождении заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, был достигнут во время переговоров в Дохе с участием руководителя израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа.

Как передает Report , об этом сообщил новостной портал Walla со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Во время переговоров главы "Моссада" Барнеа в Дохе был достигнут прогресс, отметил чиновник, подчеркнув, что Барнеа "вернулся из Катара с позитивным чувством того, что сделка возможна", указывает Walla.

Ранее портал со ссылкой на информированные источники сообщал, что глава "Моссада" встретился в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для переговоров по сделке с заложниками и прекращению огня в секторе Газа. Как отмечалось, поездка Барнеа является частью усилий по достижению прорыва в переговорах между Израилем и ХАМАС с целью заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.