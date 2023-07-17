СМИ: на Крымском мосту произошел взрыв, есть жертвы

Минимум два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту.

Минимум два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту.

Как передает Report , об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, в результате взрыва на мосту пострадал автомобиль, в котором находились туристы из Белгородской области РФ.

Ранее т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что из-за ЧП на Крымском мосту остановлено движение.

"Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - отметил он.

Подробностей инцидента не приводится.