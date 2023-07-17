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СМИ: на Крымском мосту произошел взрыв, есть жертвы

СМИ: на Крымском мосту произошел взрыв, есть жертвы Минимум два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту.
Другие страны
17 июля 2023 г. 08:01
СМИ: на Крымском мосту произошел взрыв, есть жертвы

Минимум два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, в результате взрыва на мосту пострадал автомобиль, в котором находились туристы из Белгородской области РФ.

Ранее т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что из-за ЧП на Крымском мосту остановлено движение.

"Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - отметил он.

Подробностей инцидента не приводится.

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Версия на английском языке Explosion on Crimean Bridge kills 2
Версия на азербайджанском языке KİV: Krım körpüsündə partlayış baş verib, ölənlər var

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