СМИ: на Крымском мосту произошел взрыв, есть жертвы

Минимум два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту.
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По его информации, в результате взрыва на мосту пострадал автомобиль, в котором находились туристы из Белгородской области РФ.
Ранее т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что из-за ЧП на Крымском мосту остановлено движение.
"Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - отметил он.
Подробностей инцидента не приводится.