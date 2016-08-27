На крупнейшем НПЗ в США произошел взрыв

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на крупнейшем в американском штате Калифорния нефтеперерабатывающем заводе в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, предприятие, на котором произошел инцидент, принадлежит компании Tesoro.

Как сообщил представитель местного департамента пожарных служб, взорвался резервуар для хранения серы, после чего возник пожар.

Возникшее пламя было быстро потушено, однако из резервуара продолжал идти дым. Власти в качестве меры предосторожности рекомендовали населению найти укрытие и временно закрыли несколько улиц. Сообщений о пострадавших не поступало. Позже полиция разрешила населению выходить из дома и открыла улицы.

Проводится расследование возможных причин инцидента. Кроме того, представители компании проверили воздух на наличие вредных веществ. Отмечается, что вредных веществ на уровне, угрожающем здоровью, обнаружено не было.