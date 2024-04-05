СМИ: На границе Ирана и Ирака зафиксировали полет светящегося объекта

Полет светящегося объекта заметили очевидцы недалеко от границы Ирана и Ирака.

Полет светящегося объекта заметили очевидцы недалеко от границы Ирана и Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кадры из соцсетей распространило иранское агентство Jamaran.

По его информации, на кадрах, снятых жителями города Ахваз провинции Хузестан на границе с Ираком, виден большой светящийся объект, который летел в сторону Ирака. Позже в соцсетях опубликовали кадры с иракской стороны, на которых свечение объекта усиливается и очевидцы начинают эмоционально реагировать на произошедшее. Иранские и иракские официальные лица пока никак не прокомментировали эту информацию.

Видео распространяются в соцсетях на фоне напряженности, возникшей 1 апреля после удара израильских ВВС по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, в том числе два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть об ударе, а президент республики Эбрахим Раиси пообещал, что атака не останется без ответа.