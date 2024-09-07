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СМИ: На границе Афганистана и Пакистана возобновились вооруженные столкновения

СМИ: На границе Афганистана и Пакистана возобновились вооруженные столкновения Вооруженные столкновения между бойцами захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и пограничными войсками Пакистана вновь начались в районе спорной границы двух стран. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой н
Другие страны
7 сентября 2024 г. 19:03
СМИ: На границе Афганистана и Пакистана возобновились вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения между бойцами захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и погранвойсками Пакистана вновь начались в районе спорной границы двух стран.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник.

Согласно информации, бои между талибами и пакистанскими военными начались у границы в провинции Хост, расположенной на востоке Афганистана, примерно в 16:00 по местному (15:30 по бакинскому) времени. Утверждается, что стороны также задействовали тяжелые вооружения.

Информация о погибших или раненых не приводится.

Ранее TOLOnews проинформировал, что в провинции Хост начались столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками с использованием легких и тяжелых вооружений. В четверг рано утром телеканал со ссылкой на представителя Минобороны талибов Инаятуллу Харазми сообщил о завершении боев. По его словам, пакистанская сторона первой открыла огонь.

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