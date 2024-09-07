СМИ: На границе Афганистана и Пакистана возобновились вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения между бойцами захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и погранвойсками Пакистана вновь начались в районе спорной границы двух стран.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник.
Согласно информации, бои между талибами и пакистанскими военными начались у границы в провинции Хост, расположенной на востоке Афганистана, примерно в 16:00 по местному (15:30 по бакинскому) времени. Утверждается, что стороны также задействовали тяжелые вооружения.
Информация о погибших или раненых не приводится.
Ранее TOLOnews проинформировал, что в провинции Хост начались столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками с использованием легких и тяжелых вооружений. В четверг рано утром телеканал со ссылкой на представителя Минобороны талибов Инаятуллу Харазми сообщил о завершении боев. По его словам, пакистанская сторона первой открыла огонь.