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СМИ: На фоне выборов во Франции Макрон перестал говорить об Украине

СМИ: На фоне выборов во Франции Макрон перестал говорить об Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне выборов в стране перестал говорить об Украине.
Другие страны
25 июня 2024 г. 11:09
СМИ: На фоне выборов во Франции Макрон перестал говорить об Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне выборов в стране перестал говорить об Украине.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Monde.

"Ажиотаж, вызванный роспуском парламента, не только отодвинуло украинскую тему на задний план, но и сделало молчаливым Макрона, который пытался сделать ее одним из вопросов европейских выборов", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что главные оппоненты Макрона на выборах - "Новый народный фронт" и партия "Национальное объединение" также вопрос об Украине практически забыли.

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