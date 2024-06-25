СМИ: На фоне выборов во Франции Макрон перестал говорить об Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне выборов в стране перестал говорить об Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне выборов в стране перестал говорить об Украине.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Monde.



"Ажиотаж, вызванный роспуском парламента, не только отодвинуло украинскую тему на задний план, но и сделало молчаливым Макрона, который пытался сделать ее одним из вопросов европейских выборов", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что главные оппоненты Макрона на выборах - "Новый народный фронт" и партия "Национальное объединение" также вопрос об Украине практически забыли.