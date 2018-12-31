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    На Филиппинах 61 человек стал жертвой ливней и оползней

    18 человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По последним данным, 61 человек погиб на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман".

    Как передает Report , об этом сообщает газета Philippine Star со ссылкой на Совет Филиппин по вопросам снижения угрозы стихийных бедствий.

    По данным совета, 18 человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что 50 человек погибли в Бикольском регионе, еще 11 - в регионе Восточные Висайи.

    Ранее сообщалось, что в результате удара стихии погибли 50 человек. 

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