СМИ: на базе ВВС Сирии произошел взрыв

Взрыв произошел в субботу на базе сирийских ВВС в Шайрате (провинция Хомс) во время транспортировки боеприпасов. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA. По его информации, в результате несколько человек погибли.

По предварительным данным, взрыв прогремел из-за некой "технической ошибки", совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения. Число жертв не уточняется.

В то же время телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные правозащитников сообщает о как минимум 12 погибших военнослужащих. Официально эта информация не подтверждена.