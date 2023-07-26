Мятежники в Нигере отказались освободить президента, армия выдвинула ультиматум

Мятежники в Нигере отказались отпустить президента Мохаммеда Базума, которого ранее задержали военные президентской гвардии.

Мятежники в Нигере отказались отпустить президента Мохаммеда Базума, которого ранее задержали военные президентской гвардии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информагентство AFP.

СМИ сообщают, что "переговоры" с президентской охраной провалились. В то же время армия страны не поддержала мятежников.

"В конце переговоров президентская охрана отказалась освободить президента, армия выдвинула им ультиматум", - заявил источник издания на условиях анонимности.

Отмечается, что члены президентской охраны заблокировали доступ к резиденции президента в столице Нигера Ниамеи.