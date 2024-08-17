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СМИ: Москва и Киев планировали провести переговоры в Дохе

СМИ: Москва и Киев планировали провести переговоры в Дохе Делегации Москвы и Киева в этом месяце должны были провести переговоры в Дохе о прекращении обоюдных ударов по энергообъектам.
Другие страны
17 августа 2024 г. 14:07
СМИ: Москва и Киев планировали провести переговоры в Дохе

Делегации Москвы и Киева в этом месяце должны были провести переговоры в Дохе о прекращении обоюдных ударов по энергообъектам.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что переговоры сорвались из-за эскалации ситуации в Курской области России.

Катар должен был выступить в этих переговорах в качестве посредника, однако российская сторона решила приостановить процесс.

Собеседники газеты рассказали, что на этих переговорах стороны планировали договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев, что было бы равносильно частичному прекращению огня.

Россия "не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время", подчеркнули источники.

Газета напоминает, что российские и украинские делегации не встречались лицом к лицу с 2022 года, после переговоров в Стамбуле.

В Кремле и Белом доме от комментариев для WP отказались.

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Версия на азербайджанском языке Moskva və Kiyev Dohada danışıqlar aparmağı planlaşdırırdılar
Версия на английском языке Media: Ukraine and Russia were set to negotiate halting strikes on energy infrastructure

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