СМИ: В столице Сомали произошел мощный взрыв

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, после этого в городе раздались звуки стрельбы и в воздух поднялось облако дыма.

Группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрыв.

В результате нападения на гостиницу погибли три человека. В настоящее время боевики "Аш-Шабаб", предположительно, находятся внутри здания отеля, сообщает Reuters.