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    СМИ: В столице Сомали произошел мощный взрыв

    В результате нападения на гостиницу погибли три человека

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

    По его данным, после этого в городе раздались звуки стрельбы и в воздух поднялось облако дыма.

    Группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрыв.

    В результате нападения на гостиницу погибли три человека. В настоящее время боевики "Аш-Шабаб", предположительно, находятся внутри здания отеля, сообщает Reuters.

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