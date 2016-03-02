Шесть человек получили ранения в результате взрыва в афганском Джелалабаде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня вблизи консульства Индии в афганском городе Джелалабад. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, дипломатические сотрудники не пострадали.
Пока ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.
***12:10
Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел сегодня в районе дипломатического квартала афганского города Джелалабад - административного центра провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что инцидент произошел поблизости от консульства Индии в республике, слышна стрельба.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате атаки террориста-смертника около 12 часов по местному времени. В результате взрыва выбиты окна и двери в близлежащих зданиях, повреждены восемь автомобилей.
Количество жертв неизвестно.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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