Шесть человек получили ранения в результате взрыва в афганском Джелалабаде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня вблизи консульства Индии в афганском городе Джелалабад. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, дипломатические сотрудники не пострадали.

Пока ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.



***12:10

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел сегодня в районе дипломатического квартала афганского города Джелалабад - административного центра провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел поблизости от консульства Индии в республике, слышна стрельба.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате атаки террориста-смертника около 12 часов по местному времени. В результате взрыва выбиты окна и двери в близлежащих зданиях, повреждены восемь автомобилей.

Количество жертв неизвестно.