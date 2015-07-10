СМИ: мощный взрыв прогремел в столице Сомали возле отеля

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в пятницу в центре столицы Сомали, Могадишо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По предварительным данным, террорист-смертник на заминированном автомобиле подорвал себя возле одного из столичных отелей.

Reuters отмечает, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате теракта, совершенного боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. Начиная с 2008 года ее боевики совершают регулярные террористические атаки с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Финансируется за счет финансовых вливаний со стороны "Аль-Каиды", пожертвований сомалийских бизнесменов, а также налогов, которые платит местное населения на подконтрольных группировке территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка, основанный на шариатском праве.

На счету "Аш-Шабаб" ряд громких терактов на территории стран, оказывающих поддержку сомалийскому правительству в борьбе против исламистов. Так, в апреле боевики ворвались в университет города Гарисса на севере Кении и захватили в заложники студентов. В результате нападения были убиты 148 человек.