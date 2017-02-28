Мошенники выманили у властей города в Китае 87 млн евро, восемь лет выдавая себя за Hyundai

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Мошенники получили от правительства китайского городского округа Ханьдань по меньшей мере 87 млн. долларов США, на протяжении восьми лет выдавая себя за всемирно известный южнокорейский промышленный конгломерат Hyundai, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, злоумышленники зарегистрировали компанию Hyundai RNC Investment Group Ltd в Гонконге, ее уставной капитал составлял всего 50 тыс. гонконгских долларов. В 2009 году они представили чиновникам Ханьданя проект по привлечению инвестиций в этот городской округ, а в 2011 и 2013 годах власти выделили компании средства в 600 млн юаней (около 87,3 млн долларов). Как пишет Global Times, девелоперский проект мошенников предполагал освоение площади в 666 тыс. квадратных метров, возведение там станций технического обслуживания автомобилей, а также Международного выставочного автоцентра Hyundai.

Как пишет газета, чиновники за восемь лет сотрудничества с компанией так и не попытались проверить ее принадлежность к Hyundai. Кроме того, в документации ее название Hyundai RNC Investment Group Ltd было "ошибочно" переведено на китайский как Hyundai Group.

По данным издания, в настоящее время все проекты и активы компании в Ханьдане заморожены, а настоящее представительство южнокорейского конгломерата в Пекине сообщило, что оно не осуществляло каких-либо инвестиций в этот регион.