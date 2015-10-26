СМИ: модернизация ядерного щита обойдется Лондону более, чем в $250 млрд

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Реализация планов официального Лондона по модернизации ядерного щита Великобритании обойдется стране в 167 млрд фунтов стерлингов (256 млрд. долларов). Такую цифру, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, обнародовало информационное агентство Reuters, которое вместе с председателем комитета палаты общин по международным делам Криспином Блантом произвело подсчеты расходов на замену устаревших субмарин класса "Вангард" (Vanguard), оснащенных баллистическими ракетами "Трайдент", и на последующее содержание нового ядерного флота.

Приведенная сумма расходов фактически на порядок выше тех цифр, которые до настоящегосего момента озвучивало правительство тори, упоминавшее о 15-20 млрд. фунтов.

Однако в ответ на запрос парламентария от правящей Консервативной партии министерство обороны сообщило, что четыре новые подводные лодки будут стоить 25 млрд фунтов или более 38 млрд. долларов, а расходы на их последующее содержание вместе ракетами будут составлять порядка 6% от годового бюджета военного ведомства, который в нынешнем году составил 33,8 млрд. фунтов (52 млрд. фунтов).

С учетом ожидаемых показателей роста экономики Соединенного Королевства и его воздействия на размеры оборонного бюджета страны, который должен составлять не менее 2% об общего размера ВВП, к завершению действия нынешней программы модернизации ядерного потенциала Соединенного Королевства, рассчитанной до окончания срока эксплуатации ракет "Трайдент" в 2060 году, общий объем госбюджетных трат на ее реализацию и составит 167 млрд. фунтов.

произвело подсчеты расходов на замену устаревших субмарин класса "Вангард" (Vanguard), оснащенных баллистическими ракетами "Трайдент", и на последующее содержание нового ядерного флота.