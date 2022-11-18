СМИ: Многие компании запланировали перенос производства из Германии в Африку и Азию

Многие концерны в Германии собираются перенести свою производство в Африку и Азию из-за роста влияния антироссийских санкций на экономику европейского региона.

Многие концерны в Германии собираются перенести свое производство в Африку и Азию из-за роста влияния антироссийских санкций на экономику европейского региона.

Как передает Report, об этом пишет французское издание Le Monde Diplomatique (MD).

Санкционные меры Евросоюза (ЕС) против России ударили по Старому Свету намного сильнее, чем ожидалось. В итоге вызванного этими ограничительными мерами энергокризиса пострадали самые важные отрасли экономики. При этом многие концерны в Германии уже изъявили желание перенести производство в государства Магриба и Юго-Восточной Азии.

В публикации указали, что часть химических компаний в Германии уже сворачивают производство в стране и переносят мощности за рубеж. Это происходит из-за рекордного роста цен на сырье и электричество.

По данным издания, лишь только в третьем квартале 2022 года химическое производство в ФРГ упало на 14%. А для большинства мелких и средних фирм складывается тяжелая ситуация, когда невозможно оплатить счета за электричество и газ.