СМИ: Минюст США не передал Конгрессу вовремя стенограмму показаний Байдена прокурору

Министерство юстиции США не передало вовремя запрошенную законодателями из Республиканской партии стенограмму показаний американского президента Джо Байдена спецпрокурору Роберту Хёру.
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Он отмечает, что ранее республиканцы в комитете по надзору и подотчетности и юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США потребовали от Минюста, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, предоставить к 17:00 19 февраля (02:00 по бакинскому времени) стенограмму показаний Байдена. По данным Daily Caller, представители ведомства "не передали стенограмму или другие документы", имеющие отношение к расследованию в отношении Байдена.