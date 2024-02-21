СМИ: Минюст США не передал Конгрессу вовремя стенограмму показаний Байдена прокурору

Министерство юстиции США не передало вовремя запрошенную законодателями из Республиканской партии стенограмму показаний американского президента Джо Байдена спецпрокурору Роберту Хёру.

Министерство юстиции США не передало вовремя запрошенную законодателями из Республиканской партии стенограмму показаний американского президента Джо Байдена спецпрокурору Роберту Хёру.

Как передает Report , об этом сообщил информационный портал Daily Caller.

Он отмечает, что ранее республиканцы в комитете по надзору и подотчетности и юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США потребовали от Минюста, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, предоставить к 17:00 19 февраля (02:00 по бакинскому времени) стенограмму показаний Байдена. По данным Daily Caller, представители ведомства "не передали стенограмму или другие документы", имеющие отношение к расследованию в отношении Байдена.