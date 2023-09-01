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СМИ: Минобороны РФ планирует взять под контроль операции "Вагнера"

СМИ: Минобороны РФ планирует взять под контроль операции "Вагнера" Минобороны России планирует взять под контроль находящихся в Африке и на Ближнем Востоке наемников ЧВК "Вагнера".
Другие страны
1 сентября 2023 г. 02:31
СМИ: Минобороны РФ планирует взять под контроль операции Вагнера

Минобороны России планирует взять под контроль находящихся в Африке и на Ближнем Востоке наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Вloomberg.

Источник издания утверждает, что управление операциями "вагнеровцев" готово взять на себя связанный с Министерством обороны вооруженный подрядчик.

Кроме того, всю тайную заграничную сеть "вагнеровцев" планируют подчинить российскому военному командованию. Это позволит в будущем избежать мятежей, подобных тому, который организовал бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Отметим, что недавно президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит "вагнеровцам" вступить на службу в армию РФ.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Vaqner"i nəzarətə götürməyi planlaşdırır

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