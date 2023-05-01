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СМИ: Минобороны ФРГ приобретет 200 новых БМП Puma

СМИ: Минобороны ФРГ приобретет 200 новых БМП Puma Бундесвер планирует закупить 200 новых боевых машин пехоты (БМП) Puma.
Другие страны
1 мая 2023 г. 01:48
СМИ: Минобороны ФРГ приобретет 200 новых БМП Puma

Бундесвер планирует закупить 200 новых боевых машин пехоты (БМП) Puma.

Как передает Report, об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве.

По их сведениям, на первом этапе планируется заказать 50 единиц стоимостью €1,5 млрд. До начала 2024 года ФРГ может приобрести еще 61 машину.

Отмечается, что средства на закупку этой техники будут выделены из 100 млрд евро специального фонда Минобороны страны. Остальные БМП Германия купит для возможной перепродажи другим государствам.

При этом, как пишет издание, правительство и аудиторская палата ФРГ скептически относятся к идее закупки данной техники.

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