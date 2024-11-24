СМИ: Минобороны ФРГ намерено потратить €825 млн на парадную форму

Министерство обороны ФРГ планирует потратить 825 млн евро на новую парадную форму для военнослужащих, несмотря на проблемы с финансированием.

Министерство обороны ФРГ планирует потратить 825 млн евро на новую парадную форму для военнослужащих, несмотря на проблемы с финансированием.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, в четверг оборонное ведомство подало соответствующее заявление в бюджетный комитет.

Отмечается, что из требуемой суммы у оборонного ведомства уже есть 306 млн евро, так что осталось найти еще 519 млн евро. Для этого бюджетный комитет должен утвердить их выделение на следующем заседании.

На данный момент Бундесвер (Вооруженные силы Германии) насчитывает около 179 тыс. военнослужащих. К 2031 году их численность планировалось увеличить до 203 тыс. В таком случае каждый комплект парадной формы обойдется в 4 тыс. евро, подсчитало издание.

"Более 800 млн евро - это невероятно большая сумма, которая вызывает много вопросов. Абсурдная расстановка приоритетов - тратить кучу денег на форму, которая не сделает Бундесвер более пригодным к войне", - отметил член комитета Бундестага по бюджету Инго Гедехенс (Христианско-демократический союз).

К тому же, отмечает издание, многие военнослужащие не в восторге от принятой парадной формы (светло-серый китель и темно-серые брюки) и считают ее непрезентабельной.