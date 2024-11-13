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СМИ: Министры обороны Японии и Китая намерены встретиться в конце ноября

СМИ: Министры обороны Японии и Китая намерены встретиться в конце ноября Министр обороны Японии Гэн Накатани планирует обсудить некоторые вопросы со своим китайским коллегой Дун Цзюнем в конце ноября в рамках встречи глав оборонных ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 07:19
СМИ: Министры обороны Японии и Китая намерены встретиться в конце ноября

Министр обороны Японии Гэн Накатани планирует обсудить некоторые вопросы со своим китайским коллегой Дун Цзюнем в конце ноября в рамках встречи глав оборонных ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Как ожидается, в ходе встречи стороны подчеркнут важность диалога на случай непредвиденных обстоятельств. Накатани со своей стороны выразит обеспокоенность Японии в связи с наблюдаемой, по мнению Токио, активизацией военной деятельности КНР, а также нарушением японского воздушного пространства самолетом КНР.

Вместе с тем, как сообщило 12 ноября агентство Киодо, премьер Японии Сигэру Исиба планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу.

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