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СМИ: Министры обороны США и Великобритании обсудили ситуацию в Украине

СМИ: Министры обороны США и Великобритании обсудили ситуацию в Украине Глава Минобороны Великобритании Джон Хили провел первый телефонный разговор с Министр обороны США Питом Хегсетом.
Другие страны
31 января 2025 г. 21:21
СМИ: Министры обороны США и Великобритании обсудили ситуацию в Украине

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили провел первый телефонный разговор с Министр обороны США Питом Хегсетом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News, по данным которого министры обсуждали ситуацию в Украине.

Телеканал ссылается на двух источников, подтвердивших, что беседа глав оборонных ведомств уже состоялась, хотя пока о ней не сообщалось официально. По их словам, в ходе беседы обсуждалась необходимость "повышения готовности к ведению боевых действий" и необходимость "добиться мира с помощью силы". Стороны также обсудили усиление угроз для свободы и демократии.

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