СМИ: Министры обороны США и Великобритании обсудили ситуацию в Украине

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили провел первый телефонный разговор с Министр обороны США Питом Хегсетом.

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили провел первый телефонный разговор с Министр обороны США Питом Хегсетом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News, по данным которого министры обсуждали ситуацию в Украине.

Телеканал ссылается на двух источников, подтвердивших, что беседа глав оборонных ведомств уже состоялась, хотя пока о ней не сообщалось официально. По их словам, в ходе беседы обсуждалась необходимость "повышения готовности к ведению боевых действий" и необходимость "добиться мира с помощью силы". Стороны также обсудили усиление угроз для свободы и демократии.