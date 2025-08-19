СМИ: Министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа

Министры обороны НАТО и начальники Генштабов альянса намерены провести телеконференцию по Украине в среду.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство утверждает, что участников встречи проинформирует об итогах переговоров на Аляске между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. В консультациях также ожидается участие председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэна Кейна.

Штаб-квартира НАТО и Пентагон пока не подтвердили эту информацию.

Лидеры стран ЕС завершают экстренный онлайн-саммит по итогам переговоров в Вашингтоне, главной темой которого является обсуждение направления в Украину войск НАТО в случае завершения боевых действий. Такой шаг в Брюсселе рассматривают как военные гарантии Украине.