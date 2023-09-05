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СМИ: Министром обороны Украины станет крымский татарин Рустам Умеров

СМИ: Министром обороны Украины станет крымский татарин Рустам Умеров Министерство обороны Украины возглавит Рустам Умеров.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 03:47
СМИ: Министром обороны Украины станет крымский татарин Рустам Умеров

Министерство обороны Украины возглавит Рустам Умеров.

Как передает Report, об этом сообщает "УНИАН".

Агентство напоминает, что утром 4 сентября министр обороны Алексей Резников подал в отставку, а на его место, как ожидается, придет Рустем Умеров, который уже написал заявление на увольнение с поста главы Фонда госимущества, где работал с 2022 года.

Рустем Умеров - этнический крымский татарин, родился в Самарканде (Узбекистан). Ему 41 год, женат, есть дети.

Семья Умерова жила в Алуште, откуда была депортирована в 1944 году. В 90-х они смогли вернуться на свою родину – в Крым.

По образованию Умеров финансист. Его карьера началась телекоммуникационной компании, позже он продвигался в инвестиционном бизнесе. Известно, что он соучредитель компании ASTEM, которая специализируется на управлении инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры, а также – благотворительного фонда ASTEM Foundation.

Кроме того, Умеров является сопредседателем групп по межпарламентским связям с Саудовской Аравией и с Турцией, членом групп дружбы по межпарламентским связям с Израилем, Китаем, Великобританией, США, Канадой и Японией.

Он также был членом украинской делегации на переговорах с РФ, созданной после начала войны 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukraynanın müdafiə naziri Krım tatarı Rüstəm Umerov olacaq

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