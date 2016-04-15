Министр транспорта Бельгии подала прошение об отставке

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Министр по вопросам мобильности населения Бельгии Жаклин Галан подала прошение об отставке после критики относительно того, что она была осведомлена о проблемах с безопасностью в аэропорту Брюсселя задолго до терактов. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Soir.

По ее данным, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель уже принял ее отставку.

22 марта в Брюсселе произошла серия терактов, в том числе два взрыва в зале вылета международного аэропорта и один взрыв на станции метро "Маэльбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 340 - пострадали.