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СМИ: Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом

СМИ: Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд в четверг тайно встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Другие страны
4 июля 2025 г. 04:20
СМИ: Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд в четверг тайно встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, переговоры не были целиком посвящены вопросу нормализации отношений с Израилем, но стороны обсудили необходимые для этого шаги.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос деэскалации конфликта с Ираном и возобновления переговоров по ядерной программе исламской республики, а также обсуждались перспективы прекращения военных действий в секторе Газа и освобождения заложников, по-прежнему удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə naziri Trampla gizli görüş keçirib

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