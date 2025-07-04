СМИ: Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд в четверг тайно встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд в четверг тайно встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, переговоры не были целиком посвящены вопросу нормализации отношений с Израилем, но стороны обсудили необходимые для этого шаги.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос деэскалации конфликта с Ираном и возобновления переговоров по ядерной программе исламской республики, а также обсуждались перспективы прекращения военных действий в секторе Газа и освобождения заложников, по-прежнему удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.