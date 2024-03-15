Министр обороны Литвы вручил премьеру заявление об отставке

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас вручил премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об уходе в отставку.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас вручил премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об уходе в отставку.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Подтверждаем тот факт, что премьер-министр получила просьбу министра обороны освободить его от должности", - говорится в сообщении.

По слухам в политических кулуарах, Анушаускас решил покинуть пост из-за разногласий с Шимоните. Премьера якобы вывели из себя высказывания министра в США, где на этой неделе он находился с визитом. Что, однако, вызвало недовольство Шимоните, не уточняется.

Анушаускас также попросил президента Литвы Гитанаса Науседу о встрече в субботу.