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Министр обороны Литвы вручил премьеру заявление об отставке

Министр обороны Литвы вручил премьеру заявление об отставке Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас вручил премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об уходе в отставку.
Другие страны
15 марта 2024 г. 21:31
Министр обороны Литвы вручил премьеру заявление об отставке

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас вручил премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об уходе в отставку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Подтверждаем тот факт, что премьер-министр получила просьбу министра обороны освободить его от должности", - говорится в сообщении.

По слухам в политических кулуарах, Анушаускас решил покинуть пост из-за разногласий с Шимоните. Премьера якобы вывели из себя высказывания министра в США, где на этой неделе он находился с визитом. Что, однако, вызвало недовольство Шимоните, не уточняется.

Анушаускас также попросил президента Литвы Гитанаса Науседу о встрече в субботу.

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